X Factor 2020, Cattelan annuncia: 'Ecco quando saprete i nomi dei giudici'

Cresce l'attesa per la nuova edizione di X Factor, il talent show di Sky ormai tra gli appuntamenti televisivi di punta della stagione. Lo show sarà condotto per il decimo anno da Alessandro Cattelan, che sulla sua pagina Instagram ha anticipato imminenti e importanti novità.

Nel prossimo episodio del suo programma EPCC Live, infatti, previsto per martedì sera, saranno annunciati i nomi dei giudici della prossima edizione di X Factor. I giudici saranno presenti in studio, insieme all'ospite più atteso, il regista Spike Lee, che presenterà il suo nuovo film Da 5 Bloods, dal 12 giugno su Netflix.

Nella suo post su Instagram (un breve video corredato da una didascalia), Alessandro Cattelan ha invitato i follower a fare i loro pronostici sui nomi dei nuovi giudici, lasciando loro un piccolo indizio: la giuria di X Factor 2020 sarà composta da una donna e tre uomini.

Tra i nomi più gettonati nei commenti figurano quelli di vecchie conoscenze come Manuel Agnelli, Mara Maionchi e Asia Argento. Non mancano risposte più spiritose e goliardiche, che chiamano in causa ad esempio i Ricchi e Poveri, o Morgan e Bugo, reduci dalla clamorosa lite al Festival di Sanremo.

Resta da vedere come la pandemia di coronavirus influirà sulla prossima edizione di X Factor, dopo aver costretto molti altri programmi alla cancellazione o almeno a cambiare format. Per esempio i casting per il talent, vinto nel 2019 da Sofia Tornambene, avvengono online, con gli artisti che hanno inviato alla redazione un video della loro performance.