X Factor 2020: cominciano i precasting del talent show da casa

Riparte X Factor, programma tv targato Sky Uno, nonostante l'emergenza sanitaria che sta interessando il nostro Paese. E' prioprio Sky a parlarne, in un articolo pubblicato sul suo sito ufficiale in cui invita gli aspiranti talenti a raccontare le loro giornate.

I casting, dunque, non si fermano. Dopo la vittoria di Sofia Tornambene a X Factor 2019, la produzione ha ripreso a lavorare per portare avanti la programmazione dei prossimi mesi, e con gli hashtag #xf2020 e #noicisiamo invita tutti gli aspiranti concorrenti e talenti musicali a far sentire la loro voce tramite dei brevi video.

Come si vede nei frame di presentazione del progetto Sky Uno, i ragazzi appaiono nelle loro stanzette, rifugio di tutti gli adolescenti,e si raccontano di fronte alla telecamera che li riprende, mentre inquadrano prima un microfono, poi i poster nell'angolo, o magari tenendo la chitarra tra le braccia.Quest'anno il programma tv non avrà il numero dell'edizione, ma si chiamerà semplicemente X Factor 2020, simbolo della rottura con le edizioni passate.

Il programma televisivo vuole affrontare in modo positivo questa situazione di lockdown , con la partecipazione dei futuri talenti e invogliando i ragazzi a non abbattersi e a prepararsi per i casting, di cui si avranno notizie ufficiali nei prossimi mesi.

La redazione di Sky Uno commenta così l'avvio del nuovo format digitale:"X Factor continua a raccogliere i vostri sogni, le vostre aspirazioni e la vostra voglia di farvi sentire, in giornate in cui molti di noi, dovendo stare in casa, scopriamo solitudine, paura, ma anche nuove ispirazioni e la musica diventa un rifugio."

Intanto Alessandro Cattelan è confermato per condurre X Factor 2020, e si attendono ulteriori informazioni passata la quarantena.