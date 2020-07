X Factor 2020, sono iniziate le registrazioni del talent show di Sky: al via le audition

Sono iniziate le registrazioni di X Factor 2020! Il reality show di Sky ha preso il via, dopo che nelle scorse settimane sono stati annunciati i quattro giudici di X Factor 2020, ed abbiamo scoperto - ma senza sorprenderci vista la sua bravura - anche del ritorno di Alessandro Cattelan alla conduzione dello spettacolo.

E' iniziata dunque la prima fase del programma, le Audition, in cui gli aspiranti talenti si dovranno presentare di fronte alla giuria composta da Manuel Agnelli, Emma Marrone, Mika e Hell Raton per convincerli a selezionarli per il prossimo step della gara.

Nel frattempo, sembra che il clima creatosi tra i giudici sia piuttosto conviviale: infatti Emma nelle ultime ore, a seguito di una storia dove è apparsa visibilmente emozionata dopo la prima giornata di registrazioni, ha pubblicato alcuni altri momenti - sempre su Instagram - passati insieme ai colleghi, in cui è palpabile l'atmosfera rilassata. Ma cosa succederà quando dovranno sfidarsi?

Questa è comunque una bella notizia, perché a noi piace vedere risate e battute tra i giudici durante la gara, e sebbene faccia bene una sana competizione tra di loro, è pur vero che partire col piede giusto significa tanto e fa nascere quei momenti divertenti che rendono lo spettacolo ancora più bello da seguire, performance a parte.

Quest'anno mancherà la presenza di Mara Maionchi, che conosciamo tutti per essere assolutamente senza peli sulla lingua, caratteristica che l'ha resa tanto celebre ed amata dal pubblico. Ma ci sarà Emma a farle da controparte femminile, e come sappiamo anche la cantante non manca di umorismo.

Noi non vediamo l'ora di tornare a guardare ed ascoltare le esibizioni degli artisti in gara, e voi? Siete curiosi di vedere cosa succederà? Ancora X Factor 2020 non ha una data d'inizio, ma è quasi certo che il programma rispetterà il palinsesto e partirà a settembre come di consueto. Noi vi terremo come sempre aggiornati non appena avremo notizie al riguardo.