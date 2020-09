X-Factor 2020 ai nastri di partenza: giudici, come seguirlo ed il calendario

Ci siamo: inizia questa sera alle 21:15 su Sky Uno (e su Sky Go e Now TV) la nuova edizione di X-Factor, il talent show di Sky che quest'anno torna in una veste quasi completamente rinnovata, con quattro nuovi giudici accompagnati come sempre da Alessandro Cattelan.

Chi sono i giudici di X-Factor

Dopo la conferma di Alessandro Cattelan alla conduzione di X-Factor 2020, la produzione si è affrettata ad annunciare i quattro capitani delle rispettive squadre che porteranno alla vittoria della nuova popstar italiana.

Quest'anno tornano infatti Manuel Agnelli e Mika, che già in precedenza erano stati dietro la scrivania di X-Factor, ma a loro si aggiungeranno il rapper Hell Raton, uno dei punti di riferimento della scena rap italiana grazie alla sua etichetta Machete Empire Records, ed Emma Marrone che sicuramente non ha bisogno di presentazioni visto che è una delle cantanti italiane più amate e famose degli ultimi tempi.

Dove vedere X-Factor 2020

Come dicevamo poco sopra, X-Factor sarà trasmesso di giovedì alle 21:15 SU Sky Uno, ma il venerdì sera potrà essere visto anche in chiaro, in prima serata, su TV8.

Calendario puntate X-Factor 2020

Come sempre, prima dei live toccherà alle selezioni che si svolgeranno in tre fasi: la Auditions andranno inonda il 17 e 24 Settembre ed il 1 Ottobre.

Il Bootcamp invece andrà in scena 8 e 15 ottobre, mentre le Last Call il 22 Ottobre.

Le Live invece saranno mandate in onda dal 29 Ottobre.