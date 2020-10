X Factor 2020, facciamo il punto della situazione al termine dei Bootcamp

I Bootcamp di X Factor sono ormai terminati e, per ora abbiamo le idee piuttosto chiare sul modo in cui verranno gestite le 4 squadre. Ciascun giudice ha a disposizione per ora 5 concorrenti che con la Last Call dovranno ridursi a 3 per ciascuna categoria.

HELL RATON – UNDER DONNE

Cmqmartina

Mydrama

Casa Di Lego

Ale

Daria

MIKA – OVER

Eda Mari’

Vergo

N.A.I.P

Kaima

Disarmo

EMMA – UNDER UOMINI

Filippo Santi

Roccuzzo

Leo Meconi

Blind

Blue Phoenix

MANUEL – AGNELLIGRUPPI

Melancholia

Manitoba

Wime

Yellow Monday

Little Pieces Of Marmelade

Insomma i giudizi avranno l'ingrato compito di eliminare 2 selezionati. Fin qui la più combattiva è sembrata Emma Marrone ma, pian piano anche la new entry Hell Raton sta imparando a comprendere le dinamiche del gioco. Manuel Agnelli resta il più polemico dei quattro giudizi Mika invece il più tranquillo. Vi ricordiamo che X Factor va in onda ogni giovedì su Sky Uno mentre le repliche, vengono trasmesse in chiaro il giorno successivo, ovvero il venerdì sera su TV8.