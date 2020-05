X Factor 2020 ricco di novità: nuova locaton e Mika in giuria?

Sarà un'edizione 2020 ricca di novità per X-Factor. Nonostante le misure di contenimento del Coronavirus, infatti, stanno procedendo a gonfie vele i preparativi per il talent show di Sky, per cui sono iniziati anche i casting a distanza per le aspiranti popstar.

Secondo quanto riferito, la modifica più importante sarà rappresentata dalla location. Per la prima volta nella sua storia, infatti, X-Factor potrebbe spostarsi da Milano a Roma. Le audition, i boot campo e gli home visit infatti dovrebbero essere girati nella nostra Capitale, mentre le puntate live andranno comunque in onda da Milano.

Rivoluzionata la giuria. Alle indiscrezioni sul possibile approdo di Emma Marrone ad X-Factor, riportate qualche giorno fa da Dagospia, se ne sono aggiunte altre. Una porta al ritorno di Manuel Agnelli: il cantante degli Afterhours ha lasciato un ricordo molto positivo tra il pubblico e tornerebbe volentieri, l'altra porta a Mika, che è stato giudice dello show per svariate edizioni. Escluso, almeno al momento, il ritorno di Fedez, l'altro grande nome che ha fatto da giudice ad X-Factor.

La conduzione sarà ancora affidata ad Alessandro Cattelan, nonostante le voci che circolavano in precedenza che lo volevano lontano da X-Factor. Il conduttore è in odore di Sanremo 2020 da tempo, ma è improbabile vederlo all'Ariston nel 2021.