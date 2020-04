X Factor 2020, Skin Canta "Bella Ciao" Con i Ragazzi dei Casting

La Festa della Liberazione italiana coinvolge tutti, anche oltre le frontiere. Anche Skin, uno degli ex giudici di X Factor delle passate edizioni e leader della band Skunk Anansie, ha voluto omaggiare questa giornata così importante per l'Italia.

Abbiamo già parlato in precedenza della riapertura dei casting online per X Factor 2020, che quest'anno si svolgeranno da casa e tutti gli aspiranti artisti sono invitati a inviare un loro video in cui si raccontano alle telecamere del programma tv Sky, in attesa della ripartenza.

Non è la prima volta che Skin canta "Bella Ciao", infatti la cantante l'ha proposta svariate volte in occasione dei suoi concerti. Oggi si è collegata da casa sua per celebrare con alcuni aspiranti concorrenti selezionati dai precasting la nostra festa nazionale cantandola insieme a loro. Un canto accorato e pieno di energia, dove la voce possente della leader degli Skunk Anansie si è fusa con quelle dei ragazzi che vedremo prossimamente nello show televisivo.

Un emozionante omaggio da parte di Sky e la produzione del talent show, che ha confermato Alessandro Cattelan alla conduzione di X Factor 2020 e si prepara ad avviare il motore del programma, momentaneamente sospeso dall'emergenza sanitaria. Che questo sia un velato annuncio del ritorno di Skin tra i giudici del talent?