X Factor 2020 svelati finalmente i quattro giudici: ecco chi sono

Alessandro Cattelan aveva già anticipato che presto avremmo conosciuto i giudici di X Factor 2020 e finalmente il momento tanto atteso è giunto. Oltre alle impagabili riconferme di Mika e Manuel Agnelli sono arrivati due nuovi tecnici: una è Emma Marrone, volto noto della TV italiana, e l'altro è Hell Rator, nuova interessante aggiunta.

L'annuncio è avvenuto poco fa ad E Poi C'è Cattelan, storico talk show di punta di Sky, che insieme a Fremantle produrrà ancora una volta l'atteso ed emozionante talent show, in arrivo a settembre su NOW TV e Sky Uno.

Questa sarà l'edizione di debutto per Emma, che ha da poco pubblicato il suo ultimo album Fortuna e il cui primo singolo Io sono bella è stato scritto appositamente per lei da Vasco Rossi:

"Ho sempre amato le sfide perché mi spingono a tirare fuori il meglio di me o almeno lo spero!", ha dichiarato la cantante. "Stiamo vivendo un periodo strano e inevitabilmente anche questa edizione di X Factor sarà diversa dalle precedenti. Mi auguro che la musica e l’intrattenimento siano di grande aiuto per lanciare un messaggio positivo di rinascita e di ripartenza, soprattutto per tutti i ragazzi e le ragazze che si mettono in gioco per il loro grande sogno. Non vedo l’ora di condividere questo ruolo con gli altri giudici che sono artisti che stimo molto. Faremo del nostro meglio! Ne sono sicura!".

Grande sorpresa dell'edizione è invece Hell Rator, aka Manuel Zappadu, che si appresta a fare anche la sua prima apparizione sul piccolo schermo: nel 2010 ha fondato il gruppo rap Machete insieme a Salmo e Slait, divenendo ben presto uno dei punti di riferimento per la scena italiana del genere.

"Ero un ragazzino affamato di musica, che è riuscito a realizzare il suo sogno più grande grazie a passione, dedizione e tenacia. Tutto il tempo passato in sala prove davanti al mic e live sui palchi, i più disparati, d’Italia, ha sicuramente arricchito il mio modo di vivere la musica. Nel mio lavoro convivono i ruoli di discografico, talent scout, direttore artistico e creativo, ma anche musicista. Di fronte a un talento provo a esaminarlo in tutti i suoi aspetti e le sue e abilità, con un approccio 2.0, per trovare, insieme, il percorso più adatto alla sua carriera. È quello che vorrei fare qui a X Factor, voglio mettermi al servizio di nuovi talenti per aiutarli a trovare l’espressione più adatta alla propria personalità artistica, con un lavoro di ricerca che esplori sempre nuove tendenze e tecnologie".

Anche Manuel Agnelli si è detto entusiasta di partecipare per la quarta volta nel programma, ma la vera sorpresa è stato il ritorno di Mika, grande assente fin dall'edizione del 2015:

"Torno a X Factor con una forte motivazione e una missione che mi hanno convinto ad accettare questa sfida. La mia risposta alla crisi sociale che i recenti eventi hanno portato è quella di partecipare, di condividere e quello che so fare da artista e entertainer è appunto intrattenere, fare sognare la gente. X Factor quest’anno sarà una nuova, grande occasione per avvicinarci, per sognare insieme e io rispondo a questa chiamata: ci sono!"

Infine, a condurre X Factor 2020 sarà Alessandro Cattelan, nome che completa lo stellare casting di tecnici che aiuteranno a tirar fuori il meglio da ciascun concorrente.