X-Factor 2021, domani il secondo live: ecco le assegnazioni dei giudici

A poco più di una settimana dalla prima puntata live di X-Factor, il talent show di Sky è già pronto a tornare in TV. Domani sera va in onda il secondo live, caratterizzato dalle cover.

Per quanto riguarda le assegnazioni del roster di Emma Marrone, ecco le cover dei tre concorrenti:

Gianmaria - Jenny è Pazza (Vasco Rossi)

Vale LP - Dove sta zazà (Gabriella Ferri)

Le Endrigo - A far l'amore comincia tu (Raffaella Carrà)

Ufficializzate anche le assegnazioni dei tre concorrenti del roster di Mika:

Nik Paris - Come (Jain)

Westfalia - Hey Ja! (OutKast)

Fellow - Sign of the times (Harry Styles)

Per quanto riguarda la squadra di Hell Raton, invece, ecco le tre cover del suo roster:

Karakaz - SexyBack (Justin Timberlake ft. Timbaland)

Versailles - Fantasma (Linea 77)

Baltimora - Parole di Burro (Carmen Consoli)

Ed ecco, infine, le cover del roster di Manuel Agnelli:

Erio - Limit To Your Love (James Blake)

Bengala Fire. - Town Called Malice (The Jam)

Mutonia - Closer (Nine Inch Nails)

Quest'oggi, inoltre, è stato annunciato che l'ospite della seconda puntata di X-Factor sarà Chiello, uno degli artisti più promettenti del panorama moderno e della GenZ, il cui album "Oceano Paradiso" ha raccolto più di 30 milioni di stream e la sua "Quanto Ti Vorrei" è divenuta una delle hit più ascoltate.

Il secondo live di X-Factor andrà in onda domani, giovedì 4 Novembre 2021, su Sky e Now TV. Non è previsto il passaggio il diretta in chiaro.

La scorsa settimana, inoltre, sono anche stati annunciati i super ospiti della finale di X-Factor.