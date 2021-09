X-Factor 2021 al via stasera: calendario, giudici, categorie, date dei live e dove vederlo

Prende ufficialmente il via stasera la nuova edizione di X-Factor su Sky, che porterà con se tantissime novità rispetto a quanto avvenuto in passato.

Come noto, la nuova edizione non porta solo delle novità a livello di conduzione (Alessandro Cattelan è passato alla Rai) ma anche per il format: la direzione artistica ha infatti eliminato le categorie da X-Factor. Non sarà più proposta la vecchia divisione per categorie (caratterizzata da sesso, età e la formazione musicale).

Cambia anche la conduzione: il posto di Alessandro Cattelan è stato preso da Ludovico Tersigni, uno dei protagonisti di Skam Italia.

Nessuna modifica per i giudici: confermata in pieno la formazione del 2020 composta da Emma Marrone, Manuel Agnell, Hell Raton e Mika.

Per quanto riguarda il calendario dei live ed audizioni, invece, le date da cerchiare sono le seguenti:

Le Audizioni: 16/23/30 Settembre

Bootcamp: 7/14 ottobre

Home Visit: 21 ottobre

X Factor 2021 Live: dal 28 ottobre

Il programma sarà trasmesso in diretta ogni giovedì sera a partire dalle 21:15 su Sky Uno alla posizione 108 e su digitale terrestre al 455, oltre che ovviamente su Sky Go e su Now TV. Le puntate saranno chiaramente visibili anche in streaming su Now TV.

La puntata di stasera, giovedì 16 Settembre 2021, si potrà vedere anche su TV8 in chiaro.