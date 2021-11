X-Factor 2021, stasera il terzo live: assegnazioni ed ospiti

Dopo la seconda puntata live di X-Factor 2021, stasera torna nuovamente in onda il talent show di Sky, con la terza puntata in onda a partire dalle 21:15. Facciamo il punto sulle assegnazioni ed ospiti.

Di seguito le assegnazioni per il roster di Manuel Agnelli:

Bengala Fire - Making Plans for Nigel (XTC)

Erio - The Greatest (Lana Del Rey)

Mutonia - Sports (Viagra Boys)

Per quanto riguarda il team di Hell Raton, invece, ecco le assegnazioni:

Baltimora - Turning Tables (Adele)

Karakaz - Feel Good Inc (Gorillaz)

Versailles - In Bloom / Six Feet Under (Nirvana/Billie Eilish)

Di seguito invece le assegnazioni per il roster di Emma:

Le Endrigo - Certi uomini (Francesco Bianconi)

gIANMARIA - Io sto bene (CCCP)

Vale LP - Stavo pensando a te (Fabri Fibra)

Infine, ecco le assegnazioni del roster di Mika, rimasto con solo due concorrenti:

Fellow Nemesis (Benjamin Clementine)

Nika Paris Lonely (Justin Bieber & Benny Blanco)

La produzione ha già annunciato che il meccanismo del terzo live show sarà differente rispetto ai primi due, dal momento che ci sarà la prima doppia eliminazione della stagione. A differenza di quanto previsto, infatti, le due eliminazioni saranno decise dal televito e non dalla classifica degli stream e dei download dei brani dei concorrenti.

L'ospite della serata sarà Dardust, già compositore e produttore ultrapremiato che è in radio con il songolo "Golden Nights" al fianco di Benny Benassi, Astrality e Sophoe and The Giants.

La puntata potrà essere vista su Sky Uno ed in streaming su NOW TV e Sky Go che di recente si è rinnovato.