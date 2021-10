X-Factor 2021, stasera il primo live: programma ed ospiti

Prendono ufficialmente il via stasera i live dell'edizione 2021 di X-Factor, direttamente dal Teatro Repower di Assago alle porte di Milano, ed è già tempo di capire il programma di questa prima puntata, visibile ovviamente in streaming ed in TV su Sky Uno.

Le novità sono davvero tante, a partire dal conduttore Ludovico Tersigni che ha preso il posto di Alessandro Cattelan che come noto è passato alla Rai.

I live di X-Factor come sempre saranno costellati da superospiti: qualche giorno fa sono stati svelati gli ospiti internazionali della finalissima di X-Factor 2021, che andrà in onda solo successivamente. Questa sera però sarà la volta di Carmen Consoli, che è tornata di nuovo nei negozi di dischi con "Volevo Fare La Rockstar".

Ovviamente, sentiremo anche i componenti delle varie squadre, così composte:

Emma: Le Endrigo, gIANMARIA, Vale LP

Hell Raton: Baltimora, Karakaz e Versailles

Mika: Fellow, Nika paris e Westfalia

Manuel Agnelli: Bengala Fire, Erio e Mutonia

Complessivamente, le live saranno sette e ci condurranno alla finale del Mediolanum Forum di Assago che incoronerà la nuova pop star del panorama italiano.

Alla mezzanotte di domani, venerdì 29 Ottobre 2021, inoltre, sarà disponibile sulle principali piattaforme di streaming "XFactor Mixtape Vol2", l'album contenente i brani originali dei dodici concorrenti di X-Factor 2021.

Stasera andrà in onda anche Hot Factor, condotto da Paola di Benedetto.