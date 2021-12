X-Factor 2021, stasera la semifinale: ospiti, assegnazioni e duetti

Si avvicina alla conclusione anche X-Factor 2021, con la semifinale in diretta stasera a partire dalle ore 21:15 su Sky ed in streaming su Now e Sky Go. E' la serata dei duetti ma anche di un'altra eliminazione.

I cinque concorrenti in gara saranno impegnati in due manche di cover, di cui la prima composta da duetti con altrettanti artisti:

Baltimora duetterà con Fulminacci sulle note di "Resistenza";

I Bengala Fire duetteranno con Motta su "Del tempo che passa la felicità";

Erio sarà accompagnato da La Rappresentante di Lista con cui canterà "Amare";

Fellow al suo fianco avrà Benjamin Clementine con cui eseguirà "I won't complain";

gIANMARIA invece duetterà con Samuele Bersani sulle note di "Spaccacuore".

Successivamente, i cinque artisti si sfideranno di nuovo con la seconda manche di cover:

Baltimora canterà "Altrove" di Morgan;

I Bengala Fire canteranno "Sunday Afternoon" dei The Kinks e "Chelsea Dagger" dei The Fratellis;

Erio proporrà "Street Spirit (Fade Out)" dei Radiohead;

Fellow canterà "Dog Days Are Over" di Florence + The Machine;

gIANMARIA infine eseguirà "Alexander Platz" di Franco Battiato

Non sono previsti ospiti speciali, ma questa sera ad esibirsi sarà Manuel Agnelli che presenterà "La profondità degli abissi" tratta direttamente dalla colonna sonora del film Diabolik con Miriam Leone e Luca Marinelli, in uscita nelle sale italiane il 16 Dicembre.