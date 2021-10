X-Factor 2021: svelati i super ospiti internazionali della finale

La produzione di X-Factor 2021, in vista del via ai live, ha annunciato i super ospiti internazionali che prenderanno parte alla finalissima del talent show, che andrà in onda nelle prossime settimane ovviamente di giovedì.

Si tratta dei Coldplay: la band capitanata da Chris Martin, che di recente è tornata nei negozi con il nuovo disco, prenderà parte allo show della finalissima per eseguire probabilmente uno dei brani del nuovo album.

Chris Martin, Will Champion e soci infatti stanno promuovendo la loro ultima fatica e si preparano ad un tour internazionale che si preannuncia da record. Sfortunatamente, però, non figura il nostro paese nella lista delle nazioni che saranno toccate dalla tournée, ma gli inglesi hanno già lasciato intendere che si faranno perdonare prossimamente.

Per la promozione di Everyday Life, il penultimo disco, i Coldplay avevano scelto un metodo retrò, mentre per Music of the Spheres si sono affidati alle nuove tecnologie anche per strizzare l'occhio ai più giovani, come dimostrato dalla collaborazione con i BTS.

Coloro che hanno seguito queste pagine ricorderanno che qualche anno fa la vendita dei biglietti per i concerti dei Coldplay fu al centro di non poche polemiche per il caso Ticketone e per i bot che fecero incetta di ticket. La questione fu oggetto anche di varie class action.