X-Factor 2021, il vincitore è Baltimora: secondo gIANMARIA

Al termine di una lunga finale, che ha visto protagonisti ospiti internazionali come i Coldplay ed i Maneskin, che sono tornati sul palco a conclusione di un anno da record, è stato Baltimora a trionfare ed a portare a casa il premio<(n> di vincitore di X-Factor 2021.

Il 20enne, all'anagrafe Edoardo Spinsante, ha concluso una cavalcata trionfale guidata da Hell Raton. Definito "giovanissimo e un pò nerd", Baltimora ha conquistato il pubblico con le sue capacità vocali e le sue abilità da produttore. Durante le selezioni ha proposto due suoi pezzi e "La Ballata della Moda" di Luigi Tenco, mentre nel secondo live show ha portato i brani di Carmen Consoli, Adele, Lucio Battisti e Morgan, prima di duettare in semifinale con Fulminacci. Per "Manuelito" si tratta della seconda vittoria in due edizioni.

A completare il podio pensano gIANMARIA, del roster di Emma e dato da tutti come strafavorito all'inizio ed i Bengala Fire di Manuel Agnelli, l'unico gruppo rimasto in gara.

Tutti i brani originali, compresi quelli degli altri cantanti arrivati ai live di X-Factor ed eliminati durante le varie settimane, possono essere ascoltati direttamente attraverso questo indirizzo.

Dalla prossima settimana lo slot del giovedì sera occupato da X-Factor sarà preso da Masterchef, il popolare cooking show.