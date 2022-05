X Factor 22, Francesca Michielin è la nuova conduttrice: arriva la conferma ufficiale

Dopo un solo anno, Ludovico Tersigni ha lasciato il suo ruolo di conduttore di X Factor cedendo il testimone ad una che quel palco lo ha già calcato in qualità di concorrente. Stiamo parlando naturalmente di Francesca Michielin che dopo 10 anni dalla sua vittoria del talent ne diventa ufficialmente la guida.

L'annuncio è arrivato attraverso i social con un video che ripercorre proprio la carriera della giovane cantante, partendo dal suo provino per X Factor 2012 fino alla sua definitiva consacrazione nel panorama degli artisti italiani più apprezzati. La giovane artisti di Bassano del Grappa continua quindi a mostrarsi assai poliedrica e dopo il definitivo addio di Alessandro Cattelan, il talent show è pronto a riaccogliere tra le sue braccia una delle sue figlie più talentuose.

"Si ritorna dove tutto è iniziato" scrive la Michielin come didascalia del video che trovate in calce alla notizia, sottolineando quanto entusiasmo abbia suscitato in lei questo ritorno a casa. Il suo esordio è previsto per il prossimo 4 giugno, quando all'Allianz Cloud di Milano partiranno le udizioni che, dopo i difficili anni della pandemia, torneranno ad essere un evento pubblico.

Questa edizione segnerà anche il ritorno di Fedez in giuria mentre, debutteranno ad X Factor 2022 in veste di giudici Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D'Amico. Almeno fin qui questa nuova edizione del talent show promette piuttosto bene, staremo a vedere se queste aspettative verranno ripagate.