X Factor, Alessandro Cattelan positivo al Covid-19: cosa accadrà ora?

Attraverso un post sui social network, Alessandro Cattelan ha rivelato di essere risultato positivo al Covid-19. Il conduttore si trova per ora in isolamento a casa e sembra non aver alcun sintomo.

Per quanto scritto su Instagram il conduttore ha rilevato la propria positività attraverso un test e rapido e sarebbe in attesa di un tampone molecolare: "Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato. La mia compagna mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta quindi sono in ottime mani!".

Ora bisognerà capire cosa accadrà ad X Factor che partirà con il live il prossimo 5 Novembre. Alcuni ipotizzano che Cattelan possa presentare alla maniera di Carlo Conti, ovvero direttamente da casa sua. Un'altra ipotesi è quella di affidare il programma ad un conduttore ad interim, come già successo con Lodovica Comello quando ha dovuto partorire. Un'altra ipotesi potrebbe essere quella di una sorta di autogestione dei giudici che presenteranno autonomamente i propri concorrenti.

Cattelan non è di certo l'unico presentatore ad aver contratto il Covid, tra i vari volti noti della TV ci sono anche Gerry Scotti e il già citato Carlo Conti.