X Factor, al via la nuova edizione: 'Il segreto del nostro successo è il cambiamento'

Sta per partire una nuova edizione di X Factor che per quest'anno potrà contare sulla conduzione di Ludovico Tersigni, arrivo in seguito all'addio di Alessandro Cattelan. Quest'ultimo ha deciso di lasciare il talent show dopo quasi 10 anni.

Quella di quest'anno sarà un'edizione a dir poco rivoluzionaria per X Factor, che tenterà di mantenersi al passo con i tempi, rivolgendosi alla cosiddetta Generazione Z, ovvero quella composta da giovani nati intorno alla fine degli anni 90 e per il quali il mondo del digitale è stato parte integrante della loro vita sin da subito.

La più grande novità è sicuramente l'abolizione delle categorie, i giudici - Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika - potranno scegliere concorrenti di qualsiasi tipologia senza alcuna distinzione e in molti temono che questa trovata possa accendere la rivalità tra i quattro.

A prendere la parola a tal proposito è Manuel Agnelli che dice: "Noi al tavolo possiamo dire quello che vogliamo poi ce ne dobbiamo prendere la responsabilità, abbiamo quattro punti di vista ovviamente diversi. Ognuno di noi crede in quello che fa, è la nostra ragione di vita, poi siamo quattro stronzi non ci vuole un mago per scoprirlo, non siamo remissivi, siamo lì per quello".

Gabriele Immirzi, CEO di Freemantle Italia, ha sottolineato le differenze con il Regno Unito dove X Factor ha chiuso i battenti: "Sky dalla prima edizione ci ha spinto a innovare, a essere più avanti del nostro pubblico, e per questo siamo stati criticati spesso o perché di nicchia, o perché puntavamo a un pubblico troppo giovane. Ma quello italiano è l'X Factor di maggior successo nel mondo e ha lanciato i Maneskin, ovvero la band al momento di maggior successo a livello internazionale. Il segreto del nostro successo è il cambiamento".

Insomma, quella di quest'anno si preannuncia come un'edizione assai particolare. Voi la guarderete?