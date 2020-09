X Factor, Emma Marrone furiosa: 'Siamo bionde ma non siamo di certo stupide'

Anche durante la seconda puntata di X Factor non sono mancate le polemiche. Protagonista ancora una volta Emma Marrone, l'ex concorrente di Amici si è infuriata per il trattamento riservato nel talent show alle ragazze di bell'aspetto.

"Siamo bionde, non siamo stupide. Se una nasce bella non si deve colpevolizzare. Questo non farà di te una cantante meno in gamba, meno interessante di altre" afferma la Marrone visibilmente irritata durante la seconda puntata delle audizioni. L'avvenenza di una donna non è necessariamente inversamente proporzionale al suo talento. Le due cose possono anche andare di pari passo.

La puntata era partita col piede sbagliato, infatti già durante l'esibizione di Aleew, che proponeva una cover di Rihanna imitandone la voce e le movenze, Emma aveva dovuto chiarire agli altri giudici con cui ha già discusso, il suo punto di vista, sottolineando di non essere di certo stupida.

La cantante ha poi rincarato nuovamente la dose durante la performance di Meezy, una giovanissima interprete di bell'aspetto che spesso è volentieri si è trovata a combattere con i pregiudizi sul suo aspetto: "Faccio spesso quest’effetto... Sono bionda". Pronta la risposta della Marrone che ha espresso tutta la sua solidarietà alla ragazza: "Basta con queste c***o di menate sulle donne. C’è troppo maschilismo in questo mondo di m**da".