X Factor, Fedez risponde a Morgan: 'Violento con le lavoratrici di Sky'

Dopo l’allontanamento di Morgan da X Factor, il rapper Fedez ha rilasciato delle dichiarazioni riguardanti il suo ex collega di lavoro Morgan, pseudonimo di Marco Castoldi.

Queste le parole di Fedez riportate dal Corriere della Sera riguardanti Morgan e X Factor, smentendo anche le accuse a lui rivolte: “Morgan — ha detto Fedez a Valerio Staffelli, che gli ha consegnato un Tapiro d’oro — non è stato mandato via per il “vaffa” ad Ambra, la depressione, il litigio con Dargen o la battuta su Ivan Graziani. Sky è stata costretta a cacciarlo per dei comportamenti gravissimi che ha tenuto nei confronti di altre persone fuori dalla diretta, ma ripresi dalle telecamere. Le affermazioni sono talmente gravi che ho già chiamato Marco: se non smentirà, l’unico modo per far emergere la verità è un’aula di giustizia. Io non ho sfiorato Morgan con un dito e non ho nemmeno tirato pugni al suo camerino. La verità è il contrario. Mi è stato detto che Morgan sarebbe stato uno dei giudici ad aprile. Io non lo volevo a quel tavolo. Per una serie di motivi, che vanno dai carichi pendenti che ha, molto gravi, dal comportamento poco professionale che ha dimostrato negli anni. E anche per gli atteggiamenti aggressivi e violenti che ha avuto nelle passate edizioni nei confronti di alcune lavoratrici di Sky. Lui è stato mandato via quando avevo 23 anni per questo. Io nelle decisioni di Sky non conto niente. Morgan non è stato mandato via per le cose viste in video. Morgan è stato mandato via per cose che sono state dette off diretta ma non off camera, molto, molto gravi e violente, che riguardano non me”

Una polemica che non accenna a placarsi, con Morgan che si è scagliato contro Fedez. Come riporta sempre il Corriere della sera, nella puntata di questa sera, 23 novembre 2023, verranno mostrate delle clip inedite riguardanti gli eventi di settimana scorsa a X Factor.