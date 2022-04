X Factor, Fedez torna come giudice al talent show dopo il successo di LOL

Fedez torna come giudice ad X Factor dopo alcuni anni di assenza. É lo stesso rapper ad ad annunciarlo sui social network pubblicando una breve clip che racchiude alcuni dei momenti più salienti della sua partecipazione al talent show, descritto come la "sua relazione più lunga" dopo il matrimonio con Chiara Ferragni.

Fedez ha debuttato ad X Factor nel 2014, vincendo con Lorenzo Fragola già al suo primo anno come giudice. Successivamente è ritornato a ricoprire la stessa carica per i quattro anni successivi, congedandosi dal programma allora condotto da Alessandro Cattelan nel 2018. Sono passati ben 4 anni dal suo addio (che in fondo era solo un arrivederci) al talent e ora il rapper è pronto a ritornare dietro il bancone più famoso della televisione.

Certo, questi non sono stati mesi per nulla semplici, Fedez ha annunciato di avere un cancro al pancreas, patologia che lo costretto ad una complessa operazione di molte ore, ma che per fortuna, è stata presa in tempo permettendo cure più che tempestive.

Resta da vedere come il rapper si adatterà al talent, visto che dopo l'addio di Alessandro Cattelan, X Factor ha un nuovo presentatore. Si tratta del giovane attore emergente Ludovico Tersigni, che ha di fatto stravolto X Factor, apportando molti cambiamenti al format italiano. Cosa ne pensate voi di questo ritorno?