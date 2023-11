X Factor, Morgan contro Fedez: 'Ha paura di morire, con la malattia ha perso vitalità'

Dopo l’allontanamento di Morgan da XFactor, continua la polemica attorno al programma televisivo, con il cantante che ha rilasciato nuove dichiarazioni.

Il corriere della sera riporta delle parole di Morgan, pseudonimo di Marco Castoldi, scritte nella chat con i giornalisti e riguardanti Fedez e il loro rapporto lavorativo:

“Sei un ragazzo di 33 anni a cui importa solo dei soldi, perché non hai altri interessi. Sono io che ti dovrei denunciare». E ancora: «Fedez è un ragazzo, dice cose da ragazzo. Ha paura di morire perché ha una grave malattia che lo attanaglia, è sull’orlo dell’abisso per una condizione di umore che gli ha tolto la vitalità. Comprendo le sue debolezze... a loro stavo sui c... perché li facevo sentire ignoranti, ma giuro che non era mia intenzione. Ho sempre abbassato il livello dei miei interventi perché fossero il più possibile comprensibili anche da loro”.

Le parole di Morgan arrivano in seguito alla polemica nata con il rapper e gli altri giurati durante le ultime puntate di X Factor, e come riporta sempre il Corriere della Sera, questa sera, 23 Novembre 2023, durante il nuovo episodio dello show andranno in onda nuove clip con materiali inediti riguardanti i fatti della settimana precedente.

Nel frattempo, Fedez ha smentito il rumour che lo voleva come direttore artistico di Sanremo 2025.