X-Factor, stasera il secondo Live: ospiti i Maneskin, le anticipazioni

Seconda serata Live per X-Factor 2020. Questa sera infatti andrà in onda il secondo episodio del talent show di Sky, orfano di Alessandro Cattelan risultato positivo al Coronavirus. Al suo posto ci sarà Daniela Colluttate, un volto già noto a coloro che seguono Hot Factor.

Nel corso della serata saranno eliminati due concorrenti, che si sfideranno nella prima parte della puntata in ballottaggio.

A sfidare il concorrente che ha avuto l’inedito meno ascoltato e con meno download della settimana sarà Eda Mari, nella squadra Over di Mika rimasta in sospesa la scorsa settimana.

Tra gli ospiti della serata troviamo i Maneskin, gruppo che deve il suo successo proprio ad X-Factor e che presenterà il nuovo inedito “Vent’anni” pubblicato lo scorso 30 Ottobre sulle principali piattaforme di streaming.

Per quanto riguarda le canzoni che ascolteremo stasera, Manuel Agnelli ha scritto “I Wanna Be Sedated” dei Ramones per i Manitoba, “Sabotage” dei Beastie Boys per i Little Pieces of Marmelade e “Bloodmoney” di Poppy per i Melanchonia.

Per gli Over, Mika ha preparato una scaletta interamente incentrata sulla musica italiana: Eda Maria eseguirà “Anima Fragile” di Elisa, N.A.I.P. invece “Bla Bla Bla” di Gigi d’Agostino, e Vergo “E Ritorno da Te” di Laura Pausini.

Hell Raton per la sua squadra delle Under Donne ha affidato “Il Mio Canto Libero” di Lucio Battisti a “Cmqmartina”, Casadilego eseguirà “Xanny” di Billie Eilish” e MYDRAMA “Bella Ciao” di Chadia Rodriguez.

Emma Marrone ha scelto “Non Mi Dire Di No” di Maduza per Blind, “Sciccherie” di Madame per Blue Phelix” e “8 Miliardi di persone” di Frah Quintale per Santi.