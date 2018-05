X-Files 12 non si farà: la FOX non ha alcun piano di rinnovo

La notizia, probabilmente, non arriva come una grande sorpresa per i fan: lo sappiamo che X-Files senza Gillian Anderson non è X-Files! E dunque, scoprire che la FOX non ha piani di rinnovo dispiace ma non sciocca.

Nonostante il creatore Chris Carter abbia ancora intenzione di proseguire con la narrazione di questa serie sci-fi tanto amata dal pubblico di tutto il mondo, non ci sono al momento piani che prevedano il rinnovo per una dodicesima stagione dopo l'addio di Dana Scully, alla fine dell'undicesima season.

La news arriva direttamente da TvLine, che ha riportato una conference call del CEO di FOX, Gary Newman, che ha dichiarato: "Al momento non ci sono piani per una nuova stagione".

Come sempre, Carter ci ha lasciati con un finale che non è un vero e proprio finale, lasciando aperte diverse possibilità per uno sviluppo futuro. Vedremo nei prossimi mesi cosa accadrà ma voi intanto diteci: secondo voi avrebbero dovuto continuare nonostante l'assenza di Gillian Anderson o va bene così?