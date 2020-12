X-Files: 5 domande a cui la serie deve ancora rispondere

Nessuno ha creato dei misteri televisivi meglio di X-Files, almeno nelle prime stagioni dato che alla fine della serie iniziale poi le cose hanno iniziato a prendere binari poco incisivi e a lasciare troppe domande irrisolte.

Anche con quegli episodi aggiuntivi, infatti, c'erano ancora alcuni misteri che erano rimasti irrisolti e alcune domande rimaste senza risposta, in particolare per quanto riguarda i personaggi principali. Ecco le 5 curiosità più interessanti che sono rimaste ancora senza risposte.

Il primo riguarda il destino di John Doggett. Quando David Duchovny ha lasciato X-Files, il personaggio di Fox Mulder ha lasciato troppe domande aperte, ma il paranormale non aspetta nessuno, quindi qualcun altro è intervenuto per aiutare Scully: l'agente speciale dell'FBI John Doggett. Robert Patrick ha interpretato il personaggio per tutta la nona stagione, recitando anche in difesa di Mulder nell'episodio finale. A differenza di Monica Reyes che sostituì Scully quando se ne andò e che ottenne una chiusura soddisfacente del suo personaggio negli episodi conclusivi, Doggett è rimasto un mistero, diventando improvvisamente assente dalla storia nonostante l'importanza che ha giocato in essa.

È difficile, poi, immaginare X-Files senza l'Uomo che Fuma. Inizialmente doveva essere nient'altro che un extra posto in agguato sullo sfondo dell'ufficio di Skinner. I fan, però, lo hanno così tanto amato che poi è diventato il principale antagonista dello spettacolo. Il finale della serie ha cercato di chiudere la trama del personaggio quando Mulder lo ha sparato e ucciso. Ma l'Uomo che Fuma era già morto. Senza altri episodi, quindi, i fan non sapranno mai con certezza quando il personaggio è morto davvero e se quello fosse solo un suo clone.

Per qualcuno che ancora lotta per credere nel soprannaturale, Scully ha sicuramente molte visioni razionali che l'aiutano a risolvere i casi. In questo caso troviamo alcuni dubbi che avrebbero meritato, però, più approfondimento. I personaggi risolvono i misteri con leggerezza come se non si preoccupassero e conoscessero le vicende. L'aspetto più inspiegabile, però, è proprio quello legato a Scully che nonostante il suo scetticismo, pare mostrare delle visioni opportunamente programmate poco consone al suo carattere.

La forza trainante dietro l'ossessione di Mulder è sempre stata il rapimento di sua sorella Samantha da parte degli alieni in giovane età. Alla fine, il protagonista scopre i dettagli folli dietro il rapimento e viene a sapere che è morta anni fa. Ma esiste ancora un intero squadrone di suoi cloni. Gli alieni hanno usato il suo DNA per creare serie multiple di cloni di Samantha per una varietà di scopi, ma l'unica domanda a cui non è mai stata data risposta è se ci sono ancora là fuori ci sono altri cloni e a cosa servono.

L'ultimo dubbio riguarda il finale della stagione più recente che ha visto il team di X-Files sfidare l'Uomo che Fuma nel tentativo di fermarlo. A tal proposito si osserva Skinner sacrificarsi per un bene superiore finendo per essere investito da un'auto. Le ferite riportate poteva essere fatali, ma pare che invece riesca a sopravvivere. Dal momento che non c'è stata mai un'altra stagione, nessuno sa davvero se Skinner sia vivo o morto.

