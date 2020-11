X-Files: le 5 frasi più memorabili della serie televisiva

X-Files è una serie fantascientifica andata in onda dal 1993 al 2002 e poi dal 2016 al 2018. I protagonisti David Duchovny (Fox Mulder) e Gillian Anderson (Dana Scully) dovevano fronteggiare forze paranormali e sono diventati celebri anche per le loro citazioni.

Sono molte le frasi emblematiche di X-Files, ma ve ne riassumiamo brevemente solo 5 che hanno reso la serie celebre.

"Per favore, spiegami la natura scientifica di pazzia." Una delle tante cose che amiamo di X-Files sono i dialoghi incredibilmente ben scritti tra Mulder e Scully. Quasi ogni singolo episodio ha almeno una linea di dialogo memorabile che finisce per sempre impressa nella nostra memoria. L'episodio della terza stagione "Il Persecutore" ne ha alcuni, ma il più iconico è quello di Scully in una conversazione con Mulder sulla presunta psicocinesi di Model. Quando Mulder suggerisce che “la modella ha esaltato il ragazzo!" Scully impassibile pronuncia la suddetta frase.

L'episodio dell'undicesima stagione "L'effetto Mandela" ha praticamente stabilito lo standard per la meta commedia. Girando attorno al cosiddetto Effetto Mandela, l'episodio ha visto Mulder e Scully alle prese con la natura dei loro ricordi d'infanzia, come il dolce preferito di Scully. Quando le viene data l'opportunità di assaggiare di nuovo la gelatina, la rinuncia, aggiungendo: "Voglio ricordare com'era. Voglio ricordare com'era tutto." Ovviamente, questo è molto più di un semplice riferimento, infatti Darrin Morgan sembra parlare con i fan, suggerendo che lo stesso X-Files è un ricordo nostalgico che è meglio ricordare così com'era.

"Congiunzione astrale" non è un episodio tra i preferiti di tutti i tempi di molte persone perché mette l'amato duo in cattiva luce nonostante abbia dei bei momenti comici. La ragione per cui Mulder e Scully si sono comportati in quel modo è l'effetto dell'omonima Syzygy. La frase celebre è: "Certo. Va bene. Qualunque cosa." che è diventato lo slogan preferito dai fan di X-Files tanto da comparire in vari modelli di T-shirt.

Vampiri ha davvero tante citazioni interessanti, ma una delle più importanti è "Sai, non mangio dalle 6:00 di stamattina, ovvero un mezzo bagel al formaggio cremoso, e non era nemmeno vero formaggio cremoso, era formaggio cremoso leggero!" Si tratta di uno sproloquio tanto innocente quanto memorabile che ancora oggi viene usato da tantissimi fan.

Concludiamo con "Non è più di moda rompere gli schemi? Il fattore sorpresa... l'agire a casaccio dell'inopinabilità... Se non impariamo ad anticipare l'imprevedibile, o ad aspettarci l'inaspettato in un universo di infinite possibilità, ci ritroveremo alla mercé di qualsiasi persona o cosa che non possa essere programmata, catalogata, o facilmente codificata." Questa frase pronunciata da Fox Mulder è già memorabile di suo senza ulteriori spiegazioni.

