X-Files: 5 ragioni che la rendono una serie ancora attuale

X-Files è un classico innegabile che si è rivelato enormemente popolare quando è andato in onda negli anni '90 contribuendo a rendere popolare la fantascienza e la mitologia soprannaturale in televisione e ha riportato gli UFO e le tradizioni aliene alla portata di tutti.

Inizialmente X-Files andò in onda dal 1993 al 2002 prima di essere riportato per un rapido revival nel 2016. Il problema con la televisione è che le vecchie serie televisive spesso sembrano molto peggio dei vecchi film, e non poche volte si presentano come molto datate e inguardabili. Fortunatamente X-Files non è sempre così ed ecco le 5 ragioni che lo rendono eterno:

La qualità recitativa: naturalmente nessun avanzamento temporale può sminuire la qualità attoriale del cast. Essendo uno spettacolo molto vario tra serialità e "mostro della settimana", la recitazione ovviamente cambia da episodio a episodio. Ma David Duchovny e Gillian Anderson rimangono spettacolari per tutto il tempo, e questo è davvero tutto ciò che conta. Sono raggiunti da alcuni artisti degni di nota, tra cui Robert Patrick e William B. Davis, che interpreta il famoso Smoking Man. Anderson ha ricevuto quattro nomination agli Emmy durante la serie e Duchovny due. Storie interessanti e avvincenti: una buona scrittura rimarrà buona per sempre e fortunatamente, X-Files ha avuto una scrittura fantastica e uno staff di sceneggiatori fantasioso. Mentre gli effetti visivi possono essere datati, le idee stesse si dimostrano ancora meravigliose, orribili e riccamente fantasiose. Se uno spettatore riesce a guardare oltre gli effetti scadenti, potrebbe trovare il più grande spettacolo soprannaturale mai realizzato. La mitologia generale: sebbene X-Files si riferisse principalmente allo stile di narrazione di un mostro della settimana, conteneva anche una trama generale chiamata "la mitologia" o "mytharc". Anche gli spettacoli televisivi più episodici dell'epoca contenevano una parvenza di storia (a parte alcune sitcom popolari), ma nessuno raggiungeva la magnificenza di X-Files. Caratteristica ancora oggi incredibilmente presa d'ispirazione e imitata in tante produzioni. I temi trattati: alcuni dei temi trattati dallo spettacolo sono ancora incredibilmente rilevanti oggi, e forse anche di più di quanto non fossero all'inizio e alla metà degli anni '90. Ad esempio, temi di repressione governativa, esagerazione autoritaria e censura permeano X-Files e questi argomenti sono costantemente all'ordine del giorno. Insomma, X-Files era davvero in anticipo sui tempi. La sigla iniziale: nemmeno tra trent'anni si potrà dimenticare l'impatto della sigla di apertura. La musica si è rivelata iconica dal primo minuto e fino ad oggi, quel famoso brano musicale è sinonimo di "cose strane e inspiegabili". Anche se è stato ovviamente realizzato con una tecnologia datata, la musica suona fresca e interessante come lo era nel 1993, ed è sicuro che entusiasmerà ogni spettatore anche negli anni a venire.

