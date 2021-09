X-Files, Annabeth Gish: 'Pronta a tornare per nuove stagioni'

Annabeth Gish si è detta pronta a tornare nello straordinario mondo di X-Files qualora si decidesse di mettere in produzione nuove stagioni della serie creata da Chris Carter. Sebbene questo al momento sembri alquanto improbabile, all'attrice piacerebbe vestire ancora i panni dell'agente speciale dell'FBI Monica Reyes.

Ricorderete certamente che Annabeth Gish è entrata a far parte del cast della celebre serie sul paranormale dopo l'addio di David Duchovny a X-Files per dispute contrattuali e, intervistata da Comicbook per la promozione della serie di imminente uscita Midnight Mass, l'attrice ha detto: "Ritornerei sempre, anche se nella decima e nell’undicesima stagione, quelle reboot, Monica Reyes è stata un po’ assente. Forse potrebbe esserci l’Agente Reyes e un altro agente donna, giusto? Perché no?".

A dire il vero sembra improbabile che X-Files possa tornare con una nuova stagione. La serie creata da Chris Carter si è infatti conclusa con la stagione 11 e, anche Gillian Anderson ha detto definitivamente addio ad X-Files. Le vicende dei protagonisti di questo show sembrano ormai definitivamente concluse e insomma, pare proprio che il desiderio di Annabeth Gish difficilmente possa realizzarsi.

Voi seguirete l'interprete di Monica Reyes nella sua nuova avventura con Mike Flanagan? Fatecelo sapere naturalmente nell'apposita sezione dedicata ai commenti che trovate di seguito.