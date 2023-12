X-Files, arriva la serie reboot Disney! Alla produzione il regista di Black Panther

Qualche mese fa era uscita la notizia secondo cui Ryan Coogler era al lavoro su una re-immaginazione di X-Files e adesso sembra essere arrivata la conferma. Grazie a un nuovo articolo di Bloomberg, pare che il regista di Black Panther dei Marvel Studios stia lavorando attivamente per sviluppare una nuova versione della serie cult anni Novanta.

Anche se non si sa molto della serie, il nuovo aggiornamento afferma che Coogler sarà uno dei produttori del progetto e non è chiaro se dirigerà anche qualche episodio. La Disney, che ha dato vita all'idea degli "universi cinematografici, sta sviluppando una nuova versione di X-Files che sarà prodotta da Coogler, già regista di Black Panther e Creed", possiamo leggere su Bloomberg.

Non è la prima volta che si discute di un simile collegamento. All'inizio di quest'anno, il creatore di X-Files Chris Carter aveva lasciato intendere che Coogler avrebbe potuto sviluppare qualcosa con la proprietà intellettuale nell'immediato futuro. "Ho appena parlato con un giovane... Ryan Coogler... che ha intenzione di rifare X-Files con un cast diverso. Quindi avrà il suo bel da fare, perché abbiamo coperto tante storie diverse in passato", aveva spiegato Carter durante un'apparizione in un podcast.

Nonostante questo, sembra che Dana Scully (Gillian Anderson) e Fox Mulder (David Duchovny) non saranno coinvolti in alcun modo. Duchovny ha dichiarato l'anno scorso che non intende riprendere il ruolo se la Anderson non parteciperà alla serie, e la Anderson aveva confermato di non voler tornare.

"Non lo so. Non l'ho mai preso in considerazione. Per me non c'è nessuno show se non ci sono Chris e Gillian, quindi non lo so", aveva dichiarato Duchovny all'epoca. "Ancora una volta, non voglio pensarci, perché non è qualcosa di cui ho necessariamente bisogno nella mia vita. Penso che a questo punto, voglio dire, potrebbe esserci un'altra iterazione dello show senza nessuno di noi due. Non ne sono sicuro. Oppure potrebbe esserci un cartone animato. Ci sarebbero molti modi per rifarlo. Ma personalmente, per me, l'X-Files in cui sono coinvolto è composto da Chris Carter, me e Gillian, quindi non ho passato del tempo a cercare di pensare a una versione diversa, e non so se la farei".

"Mi sembra un'idea così vecchia. L'ho fatto, l'ho fatto per così tanti anni, e si è anche concluso in maniera spiacevole", aveva dichiarato Anderson a Variety. "Per poter anche solo iniziare a parlarne [di un'altra stagione] ci sarebbe stato bisogno di un intero nuovo gruppo di scrittori perché sembrasse una cosa nuova e progressista. Quindi sì, fa decisamente parte del passato".