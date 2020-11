X-Files: che fine ha fatto tutto il cast della serie cult?

X-Files è andato in onda per la prima volta il 10 settembre 1993 e 27 anni dopo lo spettacolo è ancora amato. Cerchiamo di capire, però, che fine ha fatto il celebre cast.

La serie, che ruotava attorno a due agenti dell'FBI che indagavano sull'attività paranormale, si è conclusa nel 2002 dopo nove stagioni con 202 episodi. Oltre a due lungometraggi (The X-Files del 1998 e The X-Files: I Want to Believe del 2009), la serie è tornata per una decima stagione nel 2016 e un'undicesima nel 2018. Lo show non comprendeva unicamente i due protagonisti Mulder e Scully, quindi vediamo insieme che fine ha fatto l'intero cast di X-Files.

Partiamo quindi con David Duchovny nel ruolo di Fox Mulder. L'attore ha interpretato il ruolo di agente dell'FBI che crede nell'esistenza degli extraterrestri e nel piano del governo per nascondere la verità su di loro. Dopo la fine di X-Files David Duchovny ha interpretato lo scrittore Hank Moody in Californication e Sam Hodiak in Aquarius. Nel 2017, dopo il ritorno di X-Files, Duchovny ha sospeso la sua carriera di attore per potersi concentrare sulla musica e sulla scrittura.

Carriera differente per Gillian Anderson che dopo aver interpretato la partner di Mulder, nonché la celebre scienziata scettica Dana Scully. L'attrice ha lavorato senza sosta in X-Files, seppur non senza difficoltà. Successivamente i suoi ruoli più importanti sono stati in Bleak House, The Fall e Sex Education. Apparirà come Margaret Thatcher nella stagione 4 di The Crown.

Tolti i due protagonisti principali, passiamo adesso ai comprimari a partire da Mitch Pileggi nei panni di Walter Skinner, il supervisore diretto di Mulder e Scully nonché vicedirettore dell'FBI. Dopo la serie originale di X-Files, Mitch Pileggi ha continuato a recitare in spettacoli come Stargate Atlantis, Sons of Anarchy e il revival di Dallas. Nel 2021, Pileggi apparirà al fianco di Jared Padalecki nella serie TV Walker.

L'arcinemico di Mulder era l'Uomo che fuma interpretato da William B. Davis, ovvero un membro chiave dell'unità di cospirazione governativa chiamata Syndicate. Sin da X-Files, William B. Davis ha avuto ruoli in serie TV come Robson Arms, Continuum, Le terrificanti avventure di Sabrina e, più recentemente, Upload.

Torniamo nell'FBI con John Doggett (Robert Patrick), un agente che appare per la prima volta nell'ottava stagione e dopo la scomparsa di Mulder, fa coppia con Scully. Robert Patrick ha interpretato il colonnello Tom Ryan in The Unit e Cabe Gallo in Scorpion. Attualmente recita nella miniserie Perry Mason e apparirà nel film del 2020 Honest Thief.

Monica Reyes, interpretata da Annabeth Gish, era l'amica di lunga data di Doggett e collega agente dell'FBI. Da quando lo spettacolo di fantascienza si è concluso, Annabeth Gish ha avuto ruoli in The West Wing, Halt and Catch Fire, Brotherhood, The Bridge e Sons of Anarchy.

Passiamo a Melvin Frohike, uno dei tre membri dei Pistoleri solitari. Il trio era composto da teorici della cospirazione, cani da guardia del governo e hacker di computer che spesso assistevano Mulder e Scully. Frohike era il più anziano dei tre e aveva una cotta per Scully. Oltre a The X-Files, Tom Braidwood è apparso nella serie spin-off del 2001 The Lone Gunmen.

John Fitzgerald Byers (Bruce Harwood), invece, era il più "normale" dei tre Pistoleri solitari ed era esperto di medicina, genetica e chimica. Oltre a The X-Files e The Lone Gunmen, Harwood ha avuto ruoli in Psych, The Flash e Whistler.

Concludiamo con Richard "Ringo" Langly (Dean Haglund), ovvero il più giovane e conflittuale dei tre Pistoleri solitari. Oltre a The X-Files, Dean Haglund ha interpretato la voce di Sid in Tom Sawyer. Ora vive a Sydney, in Australia e, oltre a recitare, lavora come comico e improvvisatore.

Vi lasciamo ai 5 motivi del perché, secondo noi, X-Files è una serie ancora attuale.