X-Files, il cast della serie cult riunito per "cantare" insieme l'iconica theme song

Dopo le due serie limitate uscite ormai quattro anni fa, il cast dell'amatissima X-Files si è finalmente riunito insieme non per annunciare l'arrivo di una nuova stagione dello show ma per un'opera di beneficenza, cantando insieme l'iconica theme song della serie creata dal mitico Chris Carter.

Il video in questione - che trovate in alto - è stato girato per Variety all'interno di un progetto per il World Central Kitchen, dove Dave Duchovny, Gillian Anderson, Robert Patrick, tantissimi altri membri del cast e anche il creatore si sono connessi in live-chat per dare letteralmente un testo all'iconica e indimenticabile theme song.



Il tema musicale originale di X-Files è stato scritto da Mark Snow, con i fan Jennifer Large e Rebecca McDonald che si sono invece occupati della stesura del testo della canzone. Alla reunion Carter ha dichiarato: "Volevamo riunire la grande famiglia di X-Files durante questi tempi molto difficili per riportare un po' di speranza e di spirito nel mondo. E sfruttare anche l'occasione per ringraziare i fan e fare quante più donazioni possibili a coloro che ne hanno realmente bisogno".



Cosa ne pensate del video? Vi piace il testo della canzone di X-Files? Fatecelo sapere come sempre nei commenti in calce alla notizia.