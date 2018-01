X-Files: Chris Carter parla del futuro della serie dopo l'uscita di Gillian Anderson

Dopo la conferma didella sua imminente uscita da, il creatore della serie,, ha valutato ciò che questa decisione comporterà sul futuro dello show. Al Comic-Con di ottobre a New York, Anderson ha reso nota la sua intenzione di non proseguire oltre l'undicesima stagione di X-Files, nel ruolo dell'agente Scully.

La notizia ha ovviamente sconvolto i fan e nonostante la Fox inizialmente si limitò a minimizzare la notizia, Gillian Anderson nei giorni scorsi ha ribadito la volontà di uscire definitivamente dallo show. Gli interrogativi su quanto la mancanza di Scully possa penalizzare X-Files sono serpeggiati tra i fan ed è difficile immaginare che X-Files continui senza il team Mulder-Scully.

Chris Carter ha affrontato l'argomento dell'addio allo show di Gillian Anderson:"Per me lo show è sempre stato Mulder e Scully. Quindi l'idea di fare lo show senza di lei non è qualcosa che abbiamo mai dovuto prendere in considerazione. Il suo personaggio ha dato un vero addio? Dovrete sedervi e guardare la serie finale."

Per 'serie finale' Carter intende il finale di stagione e non ha mai menzionato il fatto che possa trattarsi dell'ultima stagione in assoluto. Sicuramente sarà l'ultima per Gillian Anderson.

La decima stagione di X-Files è stata un grande successo per la Fox e ora nelle prossime ore si attende il debutto dell'undicesima stagione. Per quanto riguarda l'addio di Gillian Anderson al momento è difficile pensare che senza di lei continuino anche David Duchovny e Chris Carter.

Gillian Anderson nel 2017 ha partecipato alla serie American Gods e ha recitato nei film Il palazzo dei Vicerè di Gurinder Chadha e Mistero a Crooked House di Gilles Paquet-Brenner.