X-Files, Chris Carter vende il suo ranch in California: la cifra è pazzesca

Il produttore e sceneggiatore aveva acquistato nel 2000 un ranch a Santa Ynez in California di 130 acri, spendendo oltre quattro milioni di dollari. Nel terreno è presente una casa che Chris Carter e la moglie hanno iniziato a modificare, in particolare acquistando gli elettrodomestici più all'avanguardia per la cucina e costruendo un camino nella camera da letto. Il terreno attorno è composto da colline e pascoli, inoltre nella proprietà è presente una stalla e un recinto per animali. A partire dal 2013 la coppia ha quindi deciso di metterla in vendita al prezzo di sei milioni e mezzo di dollari e nel corso di questa estate ha finalmente trovato un compratore.

Non si conosce l'identità del compratore, anche se i giornalisti di Variety hanno scoperto che la società che ha condotto le operazioni fa parte dell'agenzia del miliardario Kevin Glazer.

