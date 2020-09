X-Files: perché la serie ha stravolto il mondo della TV

X-Files è una serie tv statunitense che venne trasmessa per la prima volta dalla Fox il 10 settembre 1993. All'epoca, grazie alle tematiche trattate, venne vista come una delle novità più innovative dell'epoca, ma gli stessi autori non immaginavano quali risvolti avrebbe avuto sul concetto stesso di show televisivo.

La serie ideata da Chris Carter venne presentata al grande pubblico come uno show investigativo e poliziesco che narrava le vicende dei due protagonisti, Fox Mulder e Dana Scully (rispettivamente David Duchovny e Gillian Anderson), inseriti dall'FBI nel reparto casi particolari. Quest'ultimi erano proprio gli X-Files, ovvero eventi o situazioni fuori dal normale che richiedevano un approccio e un'analisi tutt'altro che convenzionale. Non di rado, infatti, i casi su cui i due protagonisti si trovavano ad investigare riguardavano elementi misteriosi, UFO e situazioni paranormali e fantascientifiche.

Nell'anno dell'uscita della serie, a dire la verità, vi erano già altre opere che trattavano argomenti più o meno simili, ma X-Files portava con sé una novità finora mai vista: alcuni episodi erano autoconclusivi e si intervallavano ad episodi che si spalmavano in un arco narrativo distribuito su più stagioni. Questa caratteristica venne rinominata Monster of the Week, ovvero il Mostro della Settimana ed era un modo per distinguere gli episodi stand-alone che non si concentravano sulla Cospirazione.

Sembra una cosa da poco, dopotutto quasi tutte le serie moderne presentano questa caratteristica. Ventisette anni fa, però, non era affatto così e questa scelta portò a X-Files un successo talmente grande da eguagliare e superare quello ottenuto da Twin Peaks pochi anni prima. Non è però l'unica innovazione portata dalla serie poliziesca e fantascientifica.

Un altro aspetto che permise ad X-Files di avere un così grande favore di pubblico e di critica fu l'equilibrio e l'umanità dei due protagonisti. Fino a quel momento tutte le serie di genere investigativo e poliziesco mettevano in mostra unicamente protagonisti infallibili e dallo spiccato intuito. Mulder e Scully, invece, erano umani e pertanto non erano esenti da errori e da debolezze.

Per concludere, l'ultima grande novità apportata da X-Files fu proprio il personaggio di Scully, ovvero la prima donna-scienziato vista sullo schermo televisivo. Per la prima volta i ruoli si invertirono: il credulone e lo scettico era il protagonista maschile, mentre il personaggio razionale e tecnico era proprio quello femminile. Con il passare del tempo anche la compostezza di Scully iniziò a vacillare, dopotutto la collaborazione con Mulder era molto forte. All'inizio, però, cambiò totalmente la concezione di protagonista femminile in una serie televisiva. Gillian Anderson, però, ha anche deciso di lasciare X-Files dopo l'undicesima stagione.

