X-Files: conoscete bene Fox Mulder? Ecco 5 curiosità sul personaggio

In undici stagioni e 218 episodi, X-Files è al terzo posto nella lista degli spettacoli di fantascienza più longevi di tutti i tempi. Il personaggio con il maggior numero di apparizioni nello show era Fox Mulder, il quale era un personaggio principale nelle prime sette stagioni e un personaggio ricorrente nelle stagioni otto e nove.

Mulder è poi tornato come il protagonista principale nel riavvio della serie sempre nei panni dell'investigatore delle attività paranormali. Il suo interprete è stato David Duchovny sia nella serie originale che nel revival e per tale ruolo ha ricevuto ben due candidature agli Emmy come "Miglior attore protagonista in una serie drammatica". Ecco alcune cose che, forse, non sapevate sull'agente speciale dell'FBI:

Le sue preferenze: la bevanda preferita di Mulder era l'Iced Tea 35. Il suo genere musicale preferito era il Classic Rock, mentre i suoi film e programmi TV preferiti erano quelli del genere fantascientifico, in particolare quelli usciti prima del 1960. Amava anche il materiale pornografico, tanto da comparire più volte mentre guardava Celebrity Skin e guardava Adult Video News. I suoi sport preferiti erano il basket, il football e il baseball, quest'ultimo infatti era lo sport che giocava da bambino. Ha anche affermato che la sua squadra di basket preferita erano i New York Knicks. Per quanto riguarda il calcio, la sua squadra preferita della NFL erano i Washington Redskins tanto da aver persino usato i biglietti dei Redskins per corrompere Danny Valodella per le ricerche di alcuni documenti. Le armi: quando si indaga sull'attività paranormale, bisogna essere ben armati. Non si sa mai che tipo di armi possano essere resistenti anche gli alieni. Durante i suoi primi anni al Bureau, la scelta dell'arma di Mulder era il fucile automatico Taurus 92. Quando i rischi sono aumentati in modo significativo, è passato a una Glock 19 e una Sig Sauer 226. Ha continuato a alternare le due per un po', ma nelle ultime stagioni ha iniziato a utilizzare una Smith & Wesson 1076. Il suo appartamento: il numero dell'appartamento di Mulder era il 42. Questo è un riferimento al popolare film di fantascienza di Douglas Adams Guida galattica per gli autostoppisti. Secondo la pellicola, 42 è la risposta alla vita e all'universo. Il suo indirizzo completo era 2630 Hegal Place Alexandria, Apt. # 42, VA 23242. Il vicino più famoso di Mulder era Scott Ostelhoff. Viveva nell'appartamento proprio sopra il suo e spesso lo spiava da un buco nel soffitto. Successivamente è stato rivelato che Ostelhoff era un agente del Sindacato dopo che Mulder stesso lo uccise con un fucile quando scoprì che lo stava spiando. Interessi romantici: il primo partner di Mulder è stata l'agente di Scotland Yard Phoebe Green che ha frequentato durante la sua permanenza all'Università di Oxford. Purtroppo, il protagonista venne tradito, costringendolo a lasciarla e tornare negli Stati Uniti. Nell'episodio pilota, venne rivelata un'altra relazione con l'agente speciale dell'FBI Diana Fowley. I due iniziarono una relazione proprio all'inizio di X-Files che però poi finì dopo anni dopo aver conosciuto Dana Scully con la quale ebbe anche un figlio di nome William. Come è stato scelto il ruolo?: Lance Guest è stato il primo attore a fare un provino per il ruolo di Fox Mulder. Tuttavia, il direttore del casting Randy Stone voleva David Duchovny nei suoi panni, quindi gli chiese di fare un provino per il ruolo. Duchovny alla fine ottenne la parte continuando a recitare in ogni stagione della serie FOX. Lance Guest è stato successivamente scelto come personaggio minore, apparendo nell'episodio della seconda stagione intitolato Voli nella luce. Le versioni più giovani di Mulder sono state interpretate da Marcus Turner e Nick Lashaway.

