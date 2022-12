X-Files potrebbe continuare anche senza Scully? Parla David Duchovny

L'ultima stagione di X-Files ha debuttato nel 2018 e ha suscitato reazioni miste da parte dei fan, con persino la star Gillian Anderson che ha espresso il suo disappunto per alcune rivelazioni narrative della serie. La star David Duchovny, tuttavia, ha già fatto intendere di essere disponibile per un ritorno in altre avventure del franchise.

Duchovny ha recentemente affermato che, secondo lui, X-Files potrebbe tornare in futuro solo se avrà come protagonista anche Anderson e se verrà realizzato dal creatore Chris Carter. Ha anche fatto notare, però, che al momento non sono in programma nuove avventure nel franchise. I fan possono leggere il nuovo graphic novel di Duchovny, Kepler, che è attualmente disponibile per il pre-ordine e arriverà sugli scaffali americani il 27 dicembre.

Alla domanda se prenderebbe mai parte a una versione di X-Files senza Scully, Duchovny ha confermato: "Non lo so. Non l'ho mai preso in considerazione. Per me è sempre stato così: niente show se non ci sono Chris e Gillian, quindi non lo so. Ancora una volta, non voglio pensarci, perché non è qualcosa di cui ho necessariamente bisogno nella mia vita. Penso che a questo punto, voglio dire, potrebbe esserci un'altra iterazione dello show senza nessuno di noi due. Non ne sono sicuro. Oppure potrebbe esserci un cartone animato. Ci sono molti modi per farlo. Ma personalmente, l'X-Files in cui sono coinvolto è composto da Chris Carter, me e Gillian, quindi non ho passato del tempo a cercare di pensare a una versione diversa, e non so se la farei".

Indipendentemente dal futuro di X-Files, i fan possono comunque immergersi in un nuovo mondo fantascientifico creato da Duchovny con il graphic novel Kepler.

In Kepler, che Duchovny ha sviluppato con Phillip Sevy, "Quando i Benadem, divinità spaziali benevole, tornano su Kepler, un pianeta dove l'Homo sapiens si è estinto e tutte le altre specie di ominidi hanno prosperato, il loro arrivo minaccia di far precipitare il mondo nel caos. West, una ragazza di Neanderthal di 16 anni, viene coinvolta nel conflitto e i suoi sforzi - unici per via del suo retaggio ominide misto - non solo cambiano la sua vita, ma rivelano anche la spietata ambizione e l'identità degli stessi dei".

In precedenza, Duchovny aveva definito X-Files "profetico"; e a voi piacerebbe un ritorno di X-Files nel prossimo futuro? Fatecelo sapere nei commenti!