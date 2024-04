X-Files, il creatore della serie originale non vede l'ora del reboot di Ryan Coogler

Chris Carter regista, produttore e sceneggiatore reso celebre dal suo lavoro suX-Files ha voluto dire la sua sul reboot dello show dicendosi curioso di capire cosa possa venirne fuori e fiducioso in merito alle idee che verranno presentate da Ryan Coogler, già autore e regista di successi quali Black Panther e Creed.

Dopo aver riportato l’annuncio dell’inizio della produzione di un reboot di X-Files, torniamo ad occuparci della cosa per condividere il pensiero del papà della serie originale, che, durante un’intervista con Inverse, ha dichiarato di aver parlato con il filmmaker di Oakland, restando positivamente impressionato da quanto abbia potuto apprendere.

Queste le parole di Carter: “È interessante. La gente mi chiede se non sono possessivo nei confronti della serie. La risposta è no, e non vedo l’ora di vedere cosa ne farà qualcun altro. Abbiamo avuto una bella conversazione sul reboot. Io ho chiesto a Coogler quali fossero le sue intenzioni e lui me le ha spiegate. E mi sembrano buone idee”.

Quindi, lo sceneggiatore ha continuato: “A prescindere da tutto, il suo sarà un lavoro difficile. Il casting sarà difficile, il montaggio sarà difficile. Tutti i problemi che ho affrontato io saranno problemi suoi”.

Carter ha poi spiegato come sarà complicato portare in scena certi temi in un momento storico particolare per le teorie del complotto, in un mondo in cui le cospirazioni sono viste in maniera completamente diversa rispetto a quando la serie originale ha visto la luce.

In attesa di scoprire qualcosa di più sul reboot, vi lasciamo ai best of dedicati da Hulu a X-Files.

