X-Files, il creatore della serie sul report del Pentagono: 'Sono scettico'

La verità sugli UFO potrebbe essere sempre più vicina con il Pentagono pronto a rivelare un nuovo rapporto, ma l'uomo che ha creato X-Files non crede che queste nuove notizie ci avvicineranno a trovarla.

In un articolo che ha scritto per il New York Times, il produttore esecutivo di X-Files Chris Carter ha osservato che il recente studio del governo degli Stati Uniti sugli oggetti volanti non identificati

(una versione non classificata dovrebbe essere rilasciata oggi al Congresso) non contiene risultati conclusivi.

"E le parti che rimangono classificate alimenteranno solo più teorie cospirative", scrive Carter. “Questo è il territorio di X-Files. Ma è anche motivo di alcune domande importanti”.

Carter spiega che, mentre realizzava la serie fantascientifica della Fox negli anni '90/inizio anni 2000, "è diventato una calamita" per le storie sugli avvistamenti di UFO e sugli incontri alieni. E questo aveva senso.



"La trama di X-Files è stata costruita su una teoria della cospirazione: il governo sta mentendo sull'esistenza di UFO ed extraterrestri", scrive. “Credo che il governo ci menta? Assolutamente. Sono un figlio del Watergate. Credo nei complotti? Certamente. Il nuovo report, o qualsiasi rapporto del governo, ci darà risposte chiare? Sono scettico ora come non lo sono mai stato".

Invece l'attore David Duchovny ha affermato di non amare le teorie del complotto contrariamente a Carter.



La serie vedeva protagonisti gli agenti dell'FBI Fox Mulder (Duchovny) e Dana Scully interpretata da Gillian Anderson che ha rivelato di avere avuto crisi di panico sul set di X-Files, mentre indagavano su fenomeni alieni e soprannaturali. Mulder era il credente della coppia, un brillante profiler criminale che aveva dedicato la sua carriera a risolvere il mistero dell'apparente rapimento alieno di sua sorella quando erano bambini. Scully era la scettica, il cui apparente rapimento alieno nella seconda stagione non era abbastanza per convincerla dell'esistenza degli extraterrestri.