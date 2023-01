X-Files, David Duchovny ammette: "Non mi è mai importato nulla degli UFO"

Nonostante sia stato il co-protagonista di una delle serie madri dell'argomento, David Duchovny ha ammesso in una recente intervista di non essere stato mai particolarmente interessato alle teorie riguardanti gli UFO. L'interprete di Fox Mulder in X-Files non ha mai veramente creduto, quindi, contrariamente al motto del suo celebre personaggio.

Potrebbe sorprendere che Duchovny non abbia mai condiviso il fascino ossessivo dei fan per i misteri che la serie affrontava settimanalmente e, anzi, non sia mai stato come il suo personaggio Fox Mulder quando si trattava di essere affascinato dai temi degli UFO e degli incontri alieni. Intervenendo al Jimmy Kimmel Live!, Duchovny ha affrontato le recenti notizie sugli UFO e ha ammesso di essere totalmente fuori dal giro:

"Sono così fuori dal mondo e così vecchio che, mentre stavo facendo un'intervista, qualcuno mi ha chiesto degli UFO e ha detto qualcosa su questo nuovo avvistamento o qualcosa del genere, e qualcuno li chiama DMU? E io ho pensato: "Oh DMU, è così che chiamano gli UFO adesso? DMU? Non ho mai sentito parlare di questo DMU. Cosa significa DMU? Demilitarized Unidentified?" ... Non ho mai prestato molta attenzione agli UFO. Ho solo ricevuto i copioni e ho fatto del mio meglio".

Quando ha assunto il ruolo di Fox Mulder, Duchovny sicuramente non avrebbe mai potuto prevedere che tre decenni dopo avrebbe ancora parlato del personaggio e della sua ossessione per gli UFO. Ma X-Files ha effettivamente lasciato questo tipo di eredità, continuando a influenzare la scena televisiva fino ad oggi. Si potrebbe infatti affermare che serie popolari ricche di mistero come Lost, Fringe, The Leftovers e Scissione non sarebbero mai esistite senza X-Files. L'influenza di X-Files si avverte anche in uno show come Evil, che si occupa di indagini paranormali e del confine tra fatti e credenze. E anche Stranger Things, una serie che parla di cospirazioni governative, laboratori segreti e fenomeni paranormali, deve certamente molto a X-Files.

Di recente, David Duchovny ha riflettuto su un possibile prosieguo di X-Files senza Scully, ovvero Gillian Anderson. L'attore non escluderebbe nemmeno un reboot di X-Files.