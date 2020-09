X-Files: quella volta che David Duchovny pianse leggendo il copione

Nel 2015 giunse notizia che la celebre serie X-Files sarebbe tornata con nuovi episodi. Pochi per l'esattezza, a causa di piccole divergenze avute con la co-protagonista Gillian Anderson, ma intensi. Per l'appunto David Duchovny si commosse solamente leggendo le sue prime battute del copione.

La notizia di una nuova stagione di X-Files, la decima per l'esattezza, emerse già nel gennaio del 2015, ma si concretizzò solo nella primavera. La Fox, quindi, stava riportando in vita la celebre serie fantascientifica e soprannaturale, per la gioia di tutti gli appassionati. Quest'ultimi, però, avrebbero atteso almeno un altro anno prima di vederne i frutti, ma già David Duchovny, l'interprete di Fox Mulder, scaldò i loro cuori con una dichiarazione molto romantica.

L'attore, infatti, dichiarò di essersi messo a piangere solo dopo aver letto la prima pagina del copione:

"Ho ricevuto la prima sceneggiatura questa mattina. L'ho letta circa un'ora fa e ho iniziato a piangere leggendo solo la prima pagina. Era così strano vedere i nomi sulla pagina e mi sono emozionato."

Poi l'attore continuò:

"Sono due anni che pensiamo di realizzarla. Ora è arrivata la parte divertente. Ora possiamo davvero farla. È stato bello e stranamente emozionante per me, e dovrò capire come mostrare questa emozione nello spettacolo.

La stagione, composta da sei episodi, era un mix di eventi standalone e di puntate orizzontali che continuavano alcune vicende della classica mitologia. Per il pubblico sei episodi sembrarono subito pochi, ma lo stesso attore dichiarò:

"Non so se attualmente potrei fare una nuova versione di venti episodi di questo show come nel passato, non so se anche Gillian potrebbe. Ma credo che la mentalità di tutti sia piuttosto aperta relativamente a quel che succederà dopo. Certamente non abbiamo resuscitato la serie con l’idea di concluderla“.

Infatti la serie continuò anche per un'undicesima stagione. Vi lasciamo, però, alle motivazioni delle divergenze tra Gillian Anderson e la produzione di X-Files. Ecco, inoltre, perché X-Files ha stravolto il mondo della televisione.