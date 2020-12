X-Files: in quale episodio comparve Bryan Cranston?

X-Files è una serie televisiva creata da Chris Carter e trasmessa dal 1993 al 2002 e successivamente a partire dal 2016 al 2018. La serie mostrava le indagini su particolari casi di natura paranormale, che richiamano varie sottotematiche del cinema dell'orrore e della fantascienza, però ha dato anche il via per la realizzazione di Breaking Bad.

Il creatore di Breaking Bad, Vince Gilligan, ha spesso parlato di come il suo tempo come sceneggiatore di X-Files abbia influenzato la sua arte narrativa imparando a essere uno showrunner a tutti gli effetti solo guardando il creatore di X-Files mentre lavorava.

In X-Files sono apparsi alcuni tra i più noti cattivi della serie Breaking Bad, tra cui Raymond Cruz (Tuco in Breaking Bad ed Eladio Buente in X-Files), Danny Trejo (Tortuga in Breaking Bad e Cesar Ocumpo in X-Files) e Michael Bowen (Uncle Jack in Breaking Bad e Dwight Cooper in X-Files), ma un personaggio in particolare comparso in un episodio ben preciso ha dato il via all'idea di realizzare Breaking Bad: stiamo parlando di Bryan Cranston, l'attore divenuto celebre per il ruolo di Walter White.

Bryan Cranston è una delle tante guest star apparse in X-Files e in particolare ha mostrato la sua presenza nell'episodio di X-Files del 1998 dal titolo "Drive", nonché il secondo episodio della sesta stagione. In questa puntata l'attore ha interpretato un antipatico razzista che Mulder (David Duchovny) deve guidare verso ovest per impedirgli di morire. Sebbene fosse una cattiva persona, alla fine dell'episodio il pubblico si è sentito dispiaciuto per lui e per la sua situazione.

In poche parole l'uomo era sottoposto ad una dose così massiccia di dolore che l'unico modo per alleviarlo era guidare a tutta velocità verso ovest. Casa sua, infatti, sorgeva sopra un folto gruppo di antenne della Marina degli Stati Uniti che emetteva onde ELF che avevano causato una pressione crescente nell'orecchio interno degli abitanti del quartiere. Il movimento verso ovest e un aumento della velocità sembravano essere l'unica soluzione per alleviare il dolore.

Le sensazioni di impotenza e di tristezza da parte del pubblico nei panni di un personaggio negativo era esattamente ciò che Gilligan voleva realizzare per il suo Walter White. Sapevate che oltre a noti attori, anche celebri registi come Quentin Tarantino dovevano prendere parte alla produzione di X-Files?