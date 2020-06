X-Files, esilarante legame fra Joel McHale e cospirazionisti

Le apparizioni di Joel McHale nella decima e undicesima stagione di X-Files hanno avuto conseguenze sicuramente inaspettate. L'attore ha recentemente rivelato che dopo aver interpretato il conduttore televisivo cospirazionista Tad O'Malley è stato contattato da teorici della cospirazione reali che volevano che andasse nei loro spettacoli.

Qualcosa che certamente McHale non si sarebbe mai aspettato ma, che testimonia la grande capacità dello showrunner Chris Carter di approcciare a questo mondo.

"Chris Carter è uno scrittore e showrunner straordinario perché è in grado di prendere tutto ciò che sta accadendo sul pianeta e piegarlo in questi script drammatici", ha detto McHale, aggiungendo poi: "Dopo la mia apparizione nella serie, sono stato contattato dai teorici della cospirazione per andare ai loro programmi radiofonici. Ero molto sorpreso, ma devo dire che sarebbe stato tutto molto interessante".

McHale è apparso come O'Malley in tre episodi totali di The X-Files nei quali ha contattato Fox Mulder (David Duchovny) e Dana Scully (Gillian Anderson) per chiedere il loro aiuto nell'indagine sulle affermazioni di una donna che diceva di essere stata rapita attraverso una potente tecnologia aliena.

Questo straordinario revival di X-Files ha reso sicuramente molto felici tutti i fan della serie che purtroppo si è interrotta all'undicesima stagione.

"Dopo l'annuncio di nuove stagioni mi sono chiesto per quanto tempo David [Duchovny] e Gillian avrebbero fatto questa serie dopo averla fatto per 25 anni. Hanno interpretato questi personaggi, 6-7.000 ore della loro vita. È un sacco di tempo e quindi considerando ciò e considerando che sono ancora relativamente giovani, sono sicuro che avranno molti altri progetti per il loro futuro".

In quest'ultimo periodo, Joel McHale è impegnato in Stargirl. Veste i panni di Starman che appare però solo nei flashback: "Credimi, ero veramenre molto elettrizzato perché ho sempre desiderato interpretare un supereroe. Ci sono state tante versioni di Starman, ed è davvero divertente farlo".

Intanto una lanterna verde ha fatto la sua comparsa in Stargirl. Che impatto avrà nelle prossime puntate?