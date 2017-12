X-Files: la Fox svela i titoli e i dettagli dell'undicesima stagione

La Fox ha annunciato le date, i titoli e i dettagli dei primi episodi dell'undicesima stagione di, trasmessa negli Stati Uniti a partire dal 3 gennaio. Gli script di questa nuova serie d'episodi sono stati scritti da James Wong, Chris Carter, Glen Morgan e Darin Morgan. X-Files mostrerà nuove indagini dei detective Murder e Scully.

David Duchovny e Gillian Anderson saranno nuovamente i protagonisti nei panni di Fox Mulder e Dana Scully, con l'obiettivo di risolvere altri misteriosi casi.

Ecco i dettagli svelati da Fox:



- L'episodio My Struggle andrà in onda il 3 gennaio e si riprenderanno gli eventi da dove si erano interrotti. Mulder e Scully scoprono di essere gli unici alla ricerca del loro figlio, William, e il destino del mondo intero potrebbe dipendere da lui.



- Nell'episodio This, trasmesso il 10 gennaio, un vecchio amico contatta i due detective per rivelare un segreto sconvolgente.



- L'episodio dal titolo Plus One andrà in onda il 17 gennaio. Una serie di morti guidano Mulder e Scully verso un paio di gemelli alle prese con un gioco pericoloso. Guest star dell'episodio è Karin Konoval e la regia è di Kevin Hooks.



- L'episodio intitolato The Lost Art of Forehead Swat, trasmesso il 24 gennaio, Mulder e Scully esplorano l'idea del Mandela Effect, dove gruppi di persone ricordano una storia alternativa. I due detective scoprono come potrebbero essere nati gli X-Files.

- Infine, nell'episodio Ghouli, in onda il 31 gennaio, due adolescenti combattono tra loro, convinti di aver di fronte un mostro. Mulder e Scully scoprono che la loro indagine potrebbe averli avvicinati a William. Scritto e diretto da James Wong.



X-Files è una serie trasmessa dalla Fox dal 1993 e ideata da Chris Carter. Un primo ciclo di stagioni è andato in onda dal 1993 al 2002 e un secondo è partito nel 2016.