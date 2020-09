X-Files: quella volta che Gillian Anderson stava per lasciare la serie

Ebbene sì, la celebre interprete di Dana Scully stava per lasciare la serie X-Files e stava per mettere a rischio l'intera decima stagione e quelle a venire. Vediamo insieme quali erano stati i motivi della volontà di abbandonare la serie.

Dopo circa quindici anni di inattività, nel 2016 la serie X-Files decise di tornare per una decima stagione. In realtà la situazione non fu facile già dai primi momenti, quando l'attrice Gillian Anderson, interprete di Dana Scully, decise di non voler tornare nel suo iconico ruolo.

A causa della mancanza di una delle attrici più importanti, la FOX aveva anche deciso di annullare la produzione della nuova stagione chiudendo del tutto la serie. Il motivo di tale confusione, stando a quanto dichiarò all'epoca la stessa attrice, era prevalentemente di carattere pratico ed economico.

Fin da quando venne contattata dall'emittente televisiva, la Anderson non fu affatto felice di quanto le era stato proposto: l'idea, infatti, era quella di produrre una stagione composta da più di venti episodi, e già tale mole di impegno indispettì l'attrice.

Allora la produzione decise di ridurre il numero di episodi e creare una stagione speciale più breve, ma quando l'attrice stava per accettare ecco che spuntò un altro problema: lo stipendio. Alla Anderson fu offerto un compenso che non era neanche lontanamente la metà di quanto sarebbe spettato al collega David Duchovny, conosciuto ai più come Fox Mulder.

Il fattore economico fu più una questione di principio dato che già in passato l'attrice si era battuta affinché ottenesse la stessa retribuzione e lo stesso trattamento sul set dei suoi colleghi uomini. Appianato anche questo problema, la stagione fu realizzata con soli 6 episodi. Non fu ovviamente l'ultima, poiché nel 2018 arrivò anche l'undicesima composta da soli 10 episodi.

Volete sapere quali sono i 5 episodi di X-Files da non perdere assolutamente? Ecco, inoltre, perché X-Files ha stravolto il mondo della televisione.