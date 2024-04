X-Files, Gillian Anderson ora dice sì al reboot? 'Magari ci sarei per fare qualcosina'

Non sempre chi ha ottenuto il successo grazie a un film o a uno show ha troppa voglia di tornare sul luogo del delitto: rispolverare i vecchi successi è sempre un rischio, ma quando al timone dell'operazione c'è qualcuno di cui potersi fidare il discorso cambia. Gillian Anderson, ad esempio, non sembra più così contraria a un reboot di X-Files.

L'attrice si era infatti più volte detta contraria all'operazione, ma da quando è stato ufficializzato il reboot di X-Files diretto dal regista di Black Panther la sua opinione in merito sembrerebbe essere cambiata: merito proprio del coinvolgimento di Coogler, un nome che secondo la star di Sex Education rappresenta una vera garanzia.

"Non dico di no, perché credo che lui sia davvero bravo. Penso che se lo facesse davvero potrebbe fare davvero bene. Magari mi farò vedere per fare qualcosina-ina" sono state le parole di Anderson, che ha quindi per la prima volta aperto a un clamoroso ritorno nei panni di quell'agente Scully che, ormai 30 anni fa, diede la svolta decisiva alla carriera dell'attrice.

Vedremo, a questo punto, se Gillian Anderson deciderà effettivamente di prender parte al progetto: recentemente, intanto, anche il creatore di X-Files si è detto entusiasta dell'idea del reboot diretto da Ryan Coogler. Tanta fiducia sarà effettivamente ben riposta?

