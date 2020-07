X-Files, Gillian Anderson rivela: 'Stavo per rifiutare la stagione 10', ecco perché

Dopo quasi 15 anni di inattività, nel 2016 l'amatissima X-Files tornò per una decima stagione evento, ma stando a una sua recente dichiarazione rilasciata nel corso di un'intervista, l'interprete dell'agente Dana Scully, la magnifica Gillian Anderson, era inizialmente decisa a non tornare nel suo iconico ruolo.

Dopo che l'attrice ha esplicitamente chiarito la sua intenzione di non tornare nel personaggio per una dodicesima stagione, FOX ha persino deciso di chiudere i battenti della serie appena rilanciata, quindi figuratevi quanto è impensabile X-Files senza Dana Scully e riflettete su quanto la serie sia andata vicina a non vedere neanche il ritorno ormai quattro anni fa.



Le problematiche che avevano perplesso la Anderson su di un suo eventuale ritorno nei panni di Scully nella decima stagione erano di carattere pratico. Quando venne infatti contattata dalla Fox per la serie revival, l'attrice espresse un certo disappunto nell'idea dell'emittente di produrre una stagione composta da oltre 20 episodi, impegno che l'interprete non voleva prendere. Quando però stato deciso di ridurre gli episodi e creare una stagione breve, eliminando l'unico ostacolo che frenava la Anderson, l'attrice non ebbe più dubbi sull'accettare nuovamente il lavoro. Almeno fino all'arrivo di un altro problema: il cachet.



Sì perché, come da lei stessa rivelato, le fu offerto un compenso che non era neanche la metà di quello pagato a David Duchovny per la parte di Fox Mulder. Elemento che turbò molto l'interprete, in quanto già in passato si era battuta a lungo e duramente per ottenere la stessa retribuzione e la parità di trattamento sul set. Mise un ulteriore conditio sine qua non: ottenere lo stesso compenso del collega, dato che per lei non era neanche essenziale tornare a recitare nel ruolo per pagare bollette o altri problematiche simili.



Alla fine FOX ha ceduto e soddisfatto questa più che giusta richiesta, e il resto sappiamo com'è andato.