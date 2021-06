X-Files, Gillian Anderson shock: 'Avevo crisi di panico sul set'

Nel corso di una recente chiacchierata con i microfoni dell'Hollywood Reporter, Gillian Anderson è tornata a parlare del suo periodo in X-Files, la serie televisiva iconica degli anni '90 che le ha dato notorietà e l'ha lanciata a Hollywood, ma anche delle difficoltà incontrate sul set nel corso delle riprese delle varie stagioni.

L'attrice ha infatti rivelato di aver avuto delle piccole crisi di panico mentre girava la serie. "Sicuramente ho affrontato quell'esperienza mentre giravo le nove stagioni di X-Files. Durante quel periodo ho avuto un paio di mini-crisi e al termine di queste non riuscivo a parlarne, non potevo fare nulla, nemmeno vedere le foto. Quello di cui avevo bisogno era di immergermi immediatamente nel teatro in un altro paese. Poi dopo un po' di tempo potevo abbracciare nuovamente il ruolo ma quando lo facevo era come se mi separassi da me stessa che quella che guardavo era l'immagine di un'altra persona. Quando ti immergi così tanto in una parte, come facciamo e lo facciamo per un periodo di tempo molto lungo, ci sono sempre delle conseguenze. Ci sono di sicuro".

Al termine delle riprese della serie principale nel 2002, Anderson pensò addirittura di non calcare più il set di una serie TV concentrandosi solo sul teatro dal vivo e sul cinema.

"Una volta finito con X-Files non sapevo se sarei riuscita a tornare su un set del genere ancora. Quindi a parte il voler tornare nel Regno Unito sapevo ci sarebbe voluto del tempo prima che potesse accadere una cosa simile, se avessi voluto rifarlo. E a Londra puoi alternare teatro e TV ed è sempre stato il mio sogno. Ma ogni attore vuole sempre di più di quello che ha già e io sono anche una cinefila e mi chiedevo: 'Devo continuare a fare TV? Io voglio fare film', però faccio ancora TV".

Abbiamo visto Anderson nella quarta stagione di The Crown nella parte di Margaret Thatcher e la rivedremo ancora nella terza stagione di Sex Education. Anderson è tornata nei panni di Dana Scully per due serie revival di X-Files.