X-Files: i più importanti informatori di Mulder che hanno rivelato segreti governativi

Nel corso della serie X-Files, Mulder è sempre stato a caccia della verità, e una serie di loschi informatori lo ha aiutato ad avvicinarsi. Per Mulder, "la verità è là fuori" non era solo uno slogan accattivante su un poster nel suo uffici: era costantemente tormentato dal misterioso rapimento di sua sorella Samantha.

Mulder aveva scoperto la verità dietro le bugie raccontate agli americani ogni giorno e questo era diventato il lavoro della sua vita. L'aspetto più interessante di tutto ciò riguardava l'esistenza degli alieni e i loro rapporti sulla Terra.

Mulder non ha solo cercato di mostrare gli alieni, ma insieme alla compagna Scully ha indagato e ha dimostrato che ogni creatura leggendaria in realtà era reale. Ovviamente, non sempre tutto era farina del suo sacco, bensì si faceva aiutare da alcuni informatori che spesso rivelavano importanti segreti governativi.

Tra i più memorabili possiamo citare Susanne Modeski (Signy Coleman), la quale aveva lavorato con l'esercito nello sviluppo di una potente arma biologica, solo per scoprire che i suoi superiori avevano intenzione di usare quest'arma su persone innocenti e comunicare tutto ai protagonisti di X-Files Mulder e Scully.

Continuiamo con i Pistoleri Solitari, un gruppo di informatori che spesso usavano la loro intelligenza e abilità di hacker per ottenere informazioni utili per Mulder e Scully. La loro importanza ha portato alla creazione di una serie spinoff, che è durata solo una singola stagione di 13 episodi, ma è riuscita a spaventare tutti prevedendo apparentemente l'11 settembre.

Indimenticabile poi Michael Kritschgau (John Finn), un impiegato del Dipartimento della Difesa che credeva che Mulder stesse seguendo la pista sbagliata aiutandolo a scoprire degli esperimenti segreti militari e governativi eseguiti su civili. In realtà ha sempre fatto il doppiogioco, nascondendo gli esperimenti alieni, ma la sua boccaccia gli costò la morte.

Quando si parla di alieni, però, non si può non citare l'Uomo dalle mani curate (John Neville), un altro personaggio misterioso la cui vera storia non è mai stata rivelata. Era un membro di alto rango del Sindacato che ha scelto di aiutare Mulder per informarlo dei piani proprio del Sindacato riguardo all'imminente colonizzazione aliena, prima di suicidarsi con un'autobomba.

Concludiamo con Gola Profonda (Jerry Hardin) che fu il primo informatore di Mulder in X-Files. Venne introdotto nel secondo episodio della serie e prende il nome da un informatore che aiutò a risolvere il caso del Watergate che coinvolse il presidente Richard Nixon. Gola Profonda ebbe una relazione molto amichevole con Mulder, e successivamente interagì anche con Scully. Si può dire che fu una sorta di pseudo figura paterna per Mulder.

