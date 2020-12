X-Files: le ispirazioni dietro la storica sigla della serie

La serie creata da Chris Carter e andata in onda in due archi temporali differenti, ha sempre avuto un suo fascino anche grazie alla sua sigla iniziale che tutti, anche coloro che non hanno mai visto X-Files, conosce sicuramente.

La musica che introduce gli episodi è stata composta da Mark Snow in una maniera del tutto casuale. La sigla di X-Files pere sia nata quanto Snow, per errore, avrebbe appoggiato il suo gomito su una tastiera erroneamente collegata ad un sintetizzatore elettronico. Quel gesto inatteso avrebbe dato il via ai primi suoni di quello che poi sarebbe diventato uno dei beat musicali più famosi della storia della televisione.

Secondo altre ipotesi, le meno fantasiose, Snow avrebbe campionato degli effetti sonori da How soon is now, singolo del 1985 della band inglese The Smits. La sigla era anche composta da alcune suggestive immagini. Caratteristica della sigla, infatti, era anche anche l'uso di split screen che richiamassero il soprannaturale dal forte impatto emotivo.

Pare che tutto sia stato realizzato da una collaborazione tra Carol Johnsen, Bruce Bryant e Jim Castle, i produttori della serie, che permise la realizzazione di alcune riprese aeree con Chris Carter in una campagna dell’Arizona, in cerca di immagini amatoriali. Lo scopo era di inserirle come sfondo alle immagini dell’UFO che si vede all’inizio della sigla di X-Files.

La sigla di X-Files ha avuto un profondo impatto sulla cultura delle serie TV, rimanendo invariata nel corso delle prime sette stagioni della serie, e vincendo anche un Grammy Award nel 1994 e un Emmy Award come miglior design di una sigla televisiva.

A proposito di ispirazioni, sapevate che ve n'è una a Indipendence Day? Sapevate, inoltre, che che Quentin Tarantino doveva dirigere un episodio di X-Files?