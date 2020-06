X-Files, Mad Men e American Horror Story: 3 serie storiche a luglio su Amazon Prime Video

Tra le novità di luglio 2020 del catalogo di Amazon Prime Video sono da segnalare alcuni titoli che hanno fatto la storia delle serie tv, diventando dei cult e conquistando legioni di appassionati. Tre nomi spiccano su tutti: American Horror Story (da mercoledì l), Mad Men (da venerdì 3) e X-Files (da martedì 7).

Una ghiotta occasione, dunque, per rivedere o scoprire le storie di Don Draper (Jon Hamm) e dei suoi soci, le avventure degli agenti Fox Mulder (David Duchovny) e Dana Scully (Gillian Anderson) e 5 stagioni della serie antologica horror vincitrice di due Golden Globe e ben sedici Emmy.

Le novità di Amazon Prime Video comprendono anche Little Fires Everyewhere dal 10 luglio, e la seconda stagione di Hanna. Tra le vecchie serie, inoltre, spazio alla decima stagione di Modern Family, a sei stagioni di Glee (da mercoledì 1° luglio), a Criminal Minds: Suspect Behavior (dal 6 luglio) e a Sons of Anarchy dal 15.

Per il mese di agosto è invece annunciata World's Toughest Race, una gara estrema di resistenza ambientata tra gli spettacolari panorami delle isole Fiji.

Per ulteriori approfondimenti vi spieghiamo perché recuperare Mad Men, che ha lasciato Netflix lo scorso maggio, e vi rimandiamo alla nostra recensione di Little Fires Everywhere.